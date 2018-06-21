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أخبار البلد

القنصل العام المصري في سيدني يستقبل أسقف إيبراشية سيدني

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:55 م
الأنبا دانييل أسقف
الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني
ا ش ا
استقبل قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني ياسر عابد بمقر القنصلية نيافة الأنبا دانييل أسقف إيبراشية سيدني وتوابعها،حيث قدم نيافته التهنئة للقنصل العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعاد على مصر بالخير والمحبة على الدوام .

وذكرت الخارجية اليوم الخميس ان القنصل العام اكد خلال اللقاء حرصه على مواصلة تعزيز العلاقة بين القنصلية والإيبراشية في سيدني.

وأشار إلى أن زيارة الأنبا دانييل للقنصلية كانت فرصة طيبة للتنسيق مع الكنيسة في عدة موضوعات من بينها تنشيط الرحلات السياحية لمسار العائلة المقدسة في مصر، فضلا عن تسوية أوضاع المواطنين المصريين من الجيلين الثاني والثالث الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية.

وأوضح عابد أن المقابلة كانت فرصة للتعرف على أخر جهود وأنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بسيدني، والتي تتضمن إنشاء مقر رئيسي جديد للإيبراشية.

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