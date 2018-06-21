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أخبار العالم

المئات من لاجئي الروهينجا يطالبون المجتمع الدولي بتأمينهم

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:56 م
لاجئي الروهينجا
لاجئي الروهينجا
ا ش ا
دعا المئات من لاجئي أقلية الروهينجا، المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان أمنهم وحصولهم على حقوقهم الانسانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم /الخميس/ أن اللاجئين نظموا مسيرة جابت أحد المخيمات في بلدة كوكس بازار ببنجلاديش، وطالبوا بالحصول على الجنسية في ميانمار.

وقال أحد المشاركين في المسيرة " نود أن نبعث برسالة للمجتمع الدولي نطالبه فيها ببذل الجهود من أجل مساعدتنا على العودة الى الديار".

يشار إلى أن مسلمي الروهينجا يعانون من الاضطهاد فى البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون في ولاية "راخين" وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.

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