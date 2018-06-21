حماس: ميناء ومطار بغزة مقابل صفقة مع إسرائيل برعاية مصرية

أبلغت حركة حماس، مصر أنها جاهزة للدخول في "صفقة شاملة" تضم ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى، إضافة إلى إقامة ميناء ومطار خاصين بالقطاع وفقًا لما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
وطبقا للتقرير، فإن القيادة المصرية وعدت بالتواصل مع جهات عربية لم تذكر منها سوى الإمارات، وذلك للبدء بمشاريع إنسانية لمساندة الغزاوين.
وقالت الصحيفة اللبنانية، إن نقطة الخلاف الأساسية، فكانت "الانزعاج المصري" من التقارب الحمساوي ــ الإيراني.
ووفقا للتقرير، قال المصريون إنهم يسيرون تدريجيًا وفق الاقتراحات المُقدمة من الأمم المتحدة لكن العائق يتمثل في جانبين: الأول أن رام الله لا تزال ترفض أي تسهيلات لغزة وترى فيها طريقًا لإنشاء دولة فيها، والثاني أن إسرائيل لم تتخذ - على رغم الاجتماعات الوزارية الأخيرة في تل أبيب - قرارًا واضحًا في شأن غزة، وذلك في ظل معارضة متمثلة بوزير الأمن أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض إجراء أي تحسينات من دون مقابل.