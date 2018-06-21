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محافظات

محافظ المنيا يكرم 4 فتيات نفذن تطوير وتجميل أحد الميادين.. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:55 م
محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم 4 فتيات
ايمن رياض
كرم عصام البديوي، محافظ المنيا، اربع فتيات نفذن أحد الميادين المعروف حاليا باسم "ميدان الصيادين" بميدان الفولى على كورنيش النيل، وهو أحد الأعمال الفنية والإبداعية المنفذة خلال مسابقة أطلقتها المحافظة بالتعاون مع جروب "عاوز بنزين" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفال بعيدها القومي تحت عنوان "المنيا بشكل تانى" لتجميل ميادين المحافظة.

حضر التكريم محمد سيد رئيس مدينة المنيا، ودكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة التي أشرفت على المسابقة، والطالبات "نورا" و"مشيرة" و"سها" و"نورهان" المنفذات للعمل الفني (تماثيل الصيادين).

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره بالجهد المبذول من قبل الفتيات في تنفيذ هذا العمل والمساهمة في تجميل أحد الميادين بالمنيا، مؤكدًا على أن المحافظة تدعم الأفكار الشبابية الجادة والهادفة وتعمل على تذليل الصعاب وتسخير كافة الإمكانيات أمام هؤلاء الشباب المخلصين والمحبين لبلدهم متمنيًا لهم دوام التفوق وتقديم المزيد من الأعمال الناجحة، كما أشاد المحافظ بالشكل النهائي للتمثال رغم الصعوبات التي تعرضن لها الفتيات.

وأثنى المحافظ على مجلس مدينة المنيا لما بذلوه من دور هام في تذليل كافة الصعاب أمام الفتيات وتقديم كافة أوجه الدعم لهن.

من جانبهن، عبرت الفتيات عن سعادتهم بالتكريم من قبل محافظة المنيا، كما قدمن الشكر للمحافظ على الاهتمام بهن ورعايتهن وتذليل كل الصعوبات أمامهن.
محافظ المنيا يكرم 4 فتيات نفذن تطوير وتجميل أحد الميادين.. صور
محافظ المنيا يكرم 4 فتيات نفذن تطوير وتجميل أحد الميادين.. صور
محافظ المنيا يكرم 4 فتيات نفذن تطوير وتجميل أحد الميادين.. صور

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