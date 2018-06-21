التعليم: الأحد يؤدى 245 ألف طالب ثانوي عام امتحان علم النفس.. فيديو

قال الدكتور رضا حجازي، المشرف على امتحانات الثانوية العامة، ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد طلاب 245 ألفا و386 طالبا وطالبة.



وأضاف "حجازي"، في مؤتمر صحفي له حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، طلاب الشعبة العلمية علوم يؤدون يوم الأحد القادم، الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي 249.608 ألف.



وتابع: ان طلاب الشعبة العلمية رياضيات سيؤدون في نفس اليوم الامتحان في مادة الديناميكا بإجمالي عدد طلاب 108.883 طالب وطالبة.

