ضبط 18 ألف لتر محروقات مهربة بمحطة تمويل سيارات بدون ترخيص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة للرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز لمتابعة عمليات بيع المواد البترولية بالأسعار الجديدة والتصدى لتجار السوق السوداء وذلك بالتنسيق مع ادارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من:



"هشام .م.ا. 54 سنة" صاحب محطة وقود سيارات تحت الإنشاء ( بدون ترخيص ) كائنه بطريق قرية ابو الشقاف بمركز حوش عيسى، لإدارته المحطة بدون ترخيص وكذا تجميع كمية "15000" لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، و"يوسف.م.ع" 51 سنة صاحب محطة تموين سيارات كائنة بدائرة مركز شبراخيت لقيامه بتجميع كمية (3000) لتر بنزين 80 لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



و"محمد.ف.غ" 42 سنة صاحب مستودع بوتاجاز بقرية محلة قيس بمركز شبراخيت لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمستودع تبين استيلائه وتصرفه في ( 990 ) إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة، "محمود.ع.ا" 39 سنة "صاحب مصنع طوب كائن بقرية كفر مجاهد بمركز كوم حمادة لقيامه بتجميع أسطوانات بوتاجاز مدعمة لإستخدامها في المصنع الخاص به لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته ( 50 ) أسطوانة.



"عادل .ر.ع.36 سنة " صاحب محل لبيع الأعلاف كائن قرية كفر سنطيس مركز دمنهور لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص للتوزيع على المخابز البلدية لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. حيث تم ضبط كمية (300ر2 ) طن دقيق بلدى مدعم، "محمد.س.د" 39 سنة موزع إسطوانات بوتاجاز على تروسيكل بدون لوحات معدنية بمدينة حوش عيسى حيث ضبط بحوزته ( 21 ) أسطوانة بوتاجاز مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تمكنت الحملة من ضبط "صبرى .م.خ. 42 سنة"، "زين العابدين.م.ح"– تاجر تموينى وصاحب محل بقال تموينى كائن بمدينة كوم حمادة لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة ( سكر ، زيت تموينى مدعم ) المحظور تداولها بالأسواق والمخصصه للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته ( 600ر1 ) طن سكر، ( 252 ) زجاجة زيت تموينى مدعم.



و"كرم.ع.س.41 سنة "قائد تروسيكل بدون لوحات معدنية ببندر دمنهور لقيامه بتجميع بطاقات تموينية ذكية والمخصصه للمواطنين أصحابها بغرض التلاعب في الحصة المقررة لهم حيث ضبط بحوزته ( 112 ) بطاقة تموينية ذكية.. وتم مصادرة المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.