علماء ومثقفون يؤدون صلاة الجنازة على أكبر معمر أزهري.. فيديووصور

أدى منذ قليل المصلون في الجامع الأزهر صلاة الجنازة على الشيخ العلامة معوض إبراهيم أكبر معمر أزهري والذي توفي أمس عن عمر 106 أعوام.
وشارك في صلاة الجنازة كل من الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر وعدد من شيوخ الأزهر والإفتاء وطلاب العلم من داخل وخارج مصر.
ولد الشيخ عام 1330 هـ - 1912 م بقرية كفر الترعة الجديد مركز شربين محافظة الدقهلية، حيث عاصر 5 رؤساء، و3 ثورات، وهو أقدم خريج أزهري وأكبر المحدثين في العالم الإسلامي سنًا مما يجعله شاهدًا على العصر، ومن مؤلفاته كتاب التقوى والمتقون في ضوء القرآن والسنة.