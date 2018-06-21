علماء ومثقفون يؤدون صلاة الجنازة على أكبر معمر أزهري.. فيديووصور

أدى منذ قليل المصلون في الجامع الأزهر صلاة الجنازة على الشيخ العلامة معوض إبراهيم أكبر معمر أزهري والذي توفي أمس عن عمر 106 أعوام.





وشارك في صلاة الجنازة كل من الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر وعدد من شيوخ الأزهر والإفتاء وطلاب العلم من داخل وخارج مصر.



