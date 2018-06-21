دى جى تاركان وماريس يتألقان فى صيف شرم الشيخ بحضور ساموزين‎

احيا الدى جى العالمي التركي تاركان والراقصة الاستعراضية ماريس، أولى حفلات الصيف بشرم الشيخ علي شاطئ Eden Ibiza beach بحضور المطرب السوري ساموزين ورواد المكان من مختلف الجنسيات العربية.



أولى فقرات الحفل كانت لـ الدى جى العالمي تاركان الذي أشعل أجواء الحفل بالعديد من التراكات الغربيه الشهيرة، ثم صعدت الى مسرح الحفل الراقصه الروسيه ماريس وقدمت وصله من الرقصات الاستعراضية على عدد من أشهر الاغانى الشرقية والغربيه خطفت انظار الحضور.



كما قدم سامو زين أغنيه "الورد الأحمر" بناء على رغبات جمهور الحفل.