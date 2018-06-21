افتتاح الكلية الصينية التكنولوجية بمحافظة الإسماعيلية.. صور

افتتح اليوم، الخميس، الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء ياسين طاهر، محافظ الاسماعيلية والدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة قناة السويس، الكلية الصينية التكنولوجية بمحافظة الإسماعيلية.



حضر مراسم الافتتاح كلا من، لو شياو بنج، عميد كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات – الصين، وليد سيف الدين، المدير التنفيذي بجمعية الشيخ عبد الله النوري الكويتية، محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير.



وعقد الحضور مؤتمر صحفي، اعلنوا فيه تفاصيل افتتاح الكلية الصينية التكنولوجية والتى تهدف إلى توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لسوق العمل خصوصا في منطقة قناة السويس لما تشهده من الاستثمارات الناتجة من محور تنمية قناة السويس.



وتقدم الكلية التكنولوجية نموذج تعليمي فريد من نوعه في مصر والذي يربط احتياجات الصناعة مع نتائج التعليم.