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حوادث

الداخلية : الإفراج بالعفو عن 883 سجينا بمناسبة عيد الفطر

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:01 م
صورة أرشيفية - الافراج
صورة أرشيفية - الافراج
مصطفى الرماح
واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 405 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 478 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى عدد 883 مفرجا عنهم.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وذلك إستكمالًا لتنفيذًا قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018 .

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