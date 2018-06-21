ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد السعدني يرد على نبيل الحلفاوي في وفد الفنانين بروسيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:02 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد السعدني، بعد أن كشف عن تذاكر الطيران الخاصة ببعض الفنانين الذين سافروا على حسابهم الشخصى وذلك عبر الصفحة الرسمية للفنان نبيل الحلفاوى على تويتر، وذلك ردًا على ما قيل على لسان البعض، منهم الفنان نبيل الحلفاوى حيث قال إن هناك بعض الفنانين الذين سافروا على حسابهم والبعض الآخر تلقى دعوة من إحدى شركات الاتصالات. 

وقال السعدنى: "طيب حضرتك أنا طالع علي حسابي تحب أجبلك الوصولات مش أنا بس حضرتك تعرف إن بيومي وشيكو وهشام ونيللي وعمرو دياب وحماقي حتي حمدي الوزير هنا، وغيرهم وكله علي حسابه.. صباح الفل". 

بينما يرد الحلفاوى قائلاً: "كلمة أخيرة.. بغض النظر عن الهرتلات والافتراءات والصور القديمة التي يُعيد نشرها مُضللون مُغرضون ويشيروها بحسن نية محترمون مخدوعون، فمن الواضح أنه قد حدثت مخالفات وأخطاء تتجاوز مجرد الاختيار السيء للفندق الكبير المزدحم مما يستدعي تحقيقًا جديًا فور عودة البعثة لتوضيح الحقائق ومحاسبة المخطئين".
أحمد السعدني يرد على نبيل الحلفاوي في وفد الفنانين بروسيا
أحمد السعدني يرد على نبيل الحلفاوي في وفد الفنانين بروسيا
أحمد السعدني يرد على نبيل الحلفاوي في وفد الفنانين بروسيا

ترشيحاتنا

بدء محاكمة المعزول مرسي وآخرين بقضية اقتحام الحدود الشرقية

لوبيتيجي يرفض رحيل ماركوس وسيبايوس عن ريال مدريد

صحيفة إيطالية تفجر مفأجاة عن الأمير محمد بن سلمان

ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد

مفأجاة جديدة في قضية تجسس قطر على البحرين

الفيفا يحسم الجدل حول طلب الحكم الأمريكي قميص رونالدو

فخري الفقي: لهيب الأسعار الآن يلسع ميحرقش.. فيديو

تعرف على أعراض وأسباب المرض الحقيقي الذي توفى به ماهر عصام

التعليم: 40 مدرسة مصرية يابانية يتم تشغيلها سبتمبر القادم

منتخبا إيران vs الشيطان الأعظم .. قصة أكثر مباراة مشحونة سياسيا بتاريخ كأس العالم

محمد إيهاب يرفع علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

قاتل عجوز حدائق القبة: استغليت وجوده بمفرده وكبر سنه لسرقته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى سليم تكشف عن صور جديدة لعقد قرانها على وليد فواز

رئيس أمن الدولة الأسبق: الإخوان أعدوا مخططهم لثورة يناير بلقاءات بالخارج.. صور

الجيش الليبي يطلق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي.. حفتر يعلن ساعة الصفر.. واتهامات لتركيا وقطر بدعم الميليشيات المسلحة

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

فيديو

شاهد.. شيرين عبد الوهاب ترتدى الحجاب
التعليم للمواطنين: لا تنساقوا وراء شائعات الثانوية العامة.. فيديو
خطايا أبو ريدة ورجاله وراء فشل منتخب مصر فى مونديال روسيا
فخري الفقي: لهيب الأسعار الآن يلسع ميحرقش.. فيديو
المخابز: رغيف العيش أمن قومى وتوقيت رفع المحروقات صعب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟