أحمد السعدني يرد على نبيل الحلفاوي في وفد الفنانين بروسيا

حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد السعدني، بعد أن كشف عن تذاكر الطيران الخاصة ببعض الفنانين الذين سافروا على حسابهم الشخصى وذلك عبر الصفحة الرسمية للفنان نبيل الحلفاوى على تويتر، وذلك ردًا على ما قيل على لسان البعض، منهم الفنان نبيل الحلفاوى حيث قال إن هناك بعض الفنانين الذين سافروا على حسابهم والبعض الآخر تلقى دعوة من إحدى شركات الاتصالات.





وقال السعدنى: "طيب حضرتك أنا طالع علي حسابي تحب أجبلك الوصولات مش أنا بس حضرتك تعرف إن بيومي وشيكو وهشام ونيللي وعمرو دياب وحماقي حتي حمدي الوزير هنا، وغيرهم وكله علي حسابه.. صباح الفل".



