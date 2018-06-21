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رئيس النواب يختتم زيارته لبروكسل.. عبد العال يطالب بوضع خطة لتنشيط السياحة فى مصر.. البرلمان الأوروبى: نقدر دور القاهرة فى مكافحة الإرهاب

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:29 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
  • عبد العال من بروكسل:
  • العلاقات المصرية الأوروبية ذات تاريخ طويل
  • التنسيق وتبادل الرؤى والدعم تجاه قضايا المنطقة ضرورة
  • العمل على إيجاد حلول للأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق
  • أعضاء العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى: مصر دولة محورية

اختتم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، الخميس، زيارته إلى بروكسل – بلجيكا بلقاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى.

حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة ديڤيد ماكليستر، رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي يمثلون جميع المجموعات السياسية الثمانية التي يتكون منها البرلمان الأوروبي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

واستهل الدكتور على عبد العال المباحثات بالتأكيد على انفتاح الدولة المصرية على جميع الأطراف فى ظل سياسة خارجية جديدة تقوم على مد جسور التواصل مع الجميع لاستعادة الدور الريادى لها بوصفها المنارة الفكرية والثقافية فى المنطقة.

وأكد عبد العال حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى كأكبر شريك لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية ذات تاريخ طويل وتتسم بالاحترام المتبادل، والحرص على العمل معًا من أجل أمن ورخاء ورفاهية شعوب المنطقة، معربًا عن رضاه بشكل عام عن حالة الزخم التى تشهدها العلاقات بين مؤسسات الدولة المصرية والبرلمان الأوروبى فى إطار تبادل الآراء حول موضوعات الاهتمام المشترك.

واستعرض رئيس مجلس النواب الجهود والخطوات المصرية المبذولة على طريق الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وما أصدره مجلس النواب المصرى من تشريعات تتعلق بهذه الأمور مثل قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحى وقانون بناء الكنائس وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وطالب الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية بالمزيد من التنسيق وتبادل الرؤى والدعم تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط والعمل مع مصر من منطلق دورها المحورى فى القضية الفلسطينية لإيجاد مخرج للأزمة يقوم على حل الدولتين، والعمل على إيجاد حلول للأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق.

وقال عبد العال إن خصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى توجب على الشركاء الأوروبيين وضع خطة واضحة لتنشيط السياحة فى مصر وفتح أبواب الرحلات السياحية إلى مصر، وإزالة العقبات أمامها، والدفع بالمزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية الواعدة، معربًا عن تطلعه لدعم البرلمان الأوروبى فى هذا الشأن.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر دولة محورية لأهمية الحفاظ على الاستقرار طويل الأجل على جانبى البحر المتوسط، كما أكدوا أن اللجنة تحرص على مد جسور الشراكة بين الاتحاد ومصر، والتنسيق فيما بينهم لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز المصالح المتبادلة.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للدور الذى تقوم به مصر فى مكافحة الإرهاب، ودورها المحورى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعن دعمها للدولة المصرية فى حربها على الإرهاب، كذلك وعن ضرورة توجيه الاستثمارات الأوروبية الخارجية إلى مصر حتى تساعدها فى مشروعها التنموى، وضرورة فتح قنوات للتواصل وتبادل للزيارات بين الجانبين لمناقشة جميع الشواغل، وبما يخدم مفهوم المشاركة الذى ينشده الاتحاد فى علاقاته مع مصر.
رئيس النواب يختتم زيارته لبروكسل.. عبد العال يطالب بوضع خطة لتنشيط السياحة فى مصر.. البرلمان الأوروبى: نقدر دور القاهرة فى مكافحة الإرهاب
رئيس النواب يختتم زيارته لبروكسل.. عبد العال يطالب بوضع خطة لتنشيط السياحة فى مصر.. البرلمان الأوروبى: نقدر دور القاهرة فى مكافحة الإرهاب
رئيس النواب يختتم زيارته لبروكسل.. عبد العال يطالب بوضع خطة لتنشيط السياحة فى مصر.. البرلمان الأوروبى: نقدر دور القاهرة فى مكافحة الإرهاب

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