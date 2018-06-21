بعد غياب.. إليسا تحيى حفلا غنائيا فى تونس بمهرجان بنزرت

تحيى المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا يوم 14 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولى التونسى، بعد فترة غياب عن الغناء في تونس.



وتنطلق الدورة 36 من مهرجان بنزرت الدولى بتونس يوم 12 يوليو المقبل، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء العربى، وتستمر حتى يوم 17 من أغسطس بمدينة بنزرت التونسية.



ومن النجوم الذين يشاركون في هذه الدورة، الجزائرية سعاد ماسي التي تحيي حفلها يوم16 يوليو، والسوري ناصيف زيتون الذي يحيي حفله يوم 28 يوليو المقبل، على أن يختتم المطرب التونسي صابر الرباعي المهرجان بحفل فني يوم 17 أغسطس المقبل.