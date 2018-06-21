استراليا تقاوم دعوات لإشراك كاهيل أو أرزاني

احتفظ بيرت فان مارفيك مدرب استراليا بثقته في أندرو نبوت في الهجوم لمباراته في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم أمام الدنمارك اليوم الخميس وقاوم دعوات للدفع بالمخضرم تيم كاهيل أو الواعد دانييل أرزاني.



واختار فان مارفيك نفس التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام فرنسا في مباراتها الافتتاحية.



وبالنسبة للدنمارك حل لاسه شون بدلا من المصاب وليام كفيست في خط الوسط وهو التغيير الوحيد الذي أجراه المدرب أوجه هاريده على التشكيلة التي فازت 1-صفر على بيرو.



وسيبدأ صانع اللعب كريستيان إريكسن خلف المهاجم نيكولاي يورجنسن مع الدنمرك.



