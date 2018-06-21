المدرب: جودموندسون سيغيب عن مواجهة نيجيريا

قال هيمير هالجريمسون مدرب أيسلندا إن الجناح يوهان جودموندسون لن يتعافى على الأرجح من الاصابة في الوقت المناسب قبل مواجهة نيجيريا في المجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة القدم غدا الجمعة.



وأبلغ هالجريمسون الصحفيين اليوم الخميس "يتحسن يوما بعد يوم. إنه في أيد امينة. لا أخفي عليكم .. من غير المرجح أن يلعب".



وخرج جودموندسون من الملعب في منتصف الشوط الثاني خلال تعادل أيسلندا 1-1 مع الأرجنتين بطلة العالم مرتين يوم السبت.



وقال هالجريمسون إن غياب الجناح الذي يلعب لبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز لن تؤثر على توازن فريقه.



وقال "لا نخشاهم. لن نغير الخطط التي وضعناها للمباراة".



وأصبح جيلفي سيجوردسون صانع لعب أيسلندا الذي تعافى من الاصابة في الوقت المناسب قبل كأس العالم ولعب أمام الأرجنتين لائقا بنسبة مئة في المئة.