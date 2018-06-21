إعلان القبول بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بالإسماعيلية

قالت حنان الريحاني، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع التعليم بالمؤسسة يولي اهتماما خاصا بالتعليم الفني إيمانا بدوره في تقدم البلاد وتوفير الايدي العاملة والقضاء على البطالة بجانب إحياء الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وأضافت:" الافتتاح النهائي خلال شهر أغسطس، وتستقبل أول دفعة 100 طالب كمرحلة أولى في الفصل الدراسي الجامعي الأول لعام 2018، وفي يونيه 2019، كما تستقبل نحو 300 طالب كمرحلة ثانية، وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة تستقبل 1300 طالب.



وصرحت الريحاني: "بدأ العمل على تجهيز الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2014، حيث تم ارسال 70 طالبا إلى كلية بكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبحوا نواة المدربين بالكلية التكنولوجية المصرية، وفي نوفمبر 2016 تم توقيع الاتفاقية مع كلية بكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من خبراتها التعليمية ونقل افادتها لأكبر عدد من الشباب المصري الملتحق بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وتخريج أكبر عدد ممكن من الطلاب بما يساهم في تعزيز الصناعة والاقتصاد بمصر."



وتشمل الكلية التكنولوجية العديد من المجالات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تحديد المجالات وفقًا لدراسات وأبحاث، وسيتم بدء الدراسة في مجالات الميكاترونكس، هندسة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الاتصالات، وتقدم الكلية التكنولوجية نموذجًا فريدًا للتعليم التقني والتكنولوجي في مصر، الطالب لديه الفرصة للحصول على الدبلوم العالي التقني من كلية بكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد 3 سنوات والحصول على درجة بكالوريوس تقني بعد أربع سنوات.



وأضافت رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير: "قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير يولى اهتماما خاصا بالتعليم الفني إيمانًا بدوره في تقدم البلاد وتوفير الأيدي العاملة والقضاء علي البطالة بجانب إحياء الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فعملنا على تدريب وتوظيف ما يقرب من 9400 فني وفنية وتوفير ما يقرب من 1157 بعثة دراسية للطلاب المصريين بالخارج فى محاولة لاستعادة الأمجاد المصرية في تخريج أمهر الصناع والتقنيين الذين أثروا مصر وغيرها من الدول."



وبحضور الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، بالتعاون مع كلية بكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة قناة السويس، قامت مؤسسة مصر الخير بالافتتاح الرسمي للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة الاسماعيلية.



وحضر المؤتمر الصحفي الرسمي كل من الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، و الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة قناة السويس، ولو شياو بنج عميد كلية بكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الصين، ووليد السيف مدير عام جمعية الشيخ عبد الله النوري الكويتية، وحنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير والإعلامية منى الشاذلي سفير التعليم بمؤسسة مصر الخير.



يأتي إنشاء "الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية" في ظل تعاون دولي مشترك بين جمهورية مصر العربية متمثلا في جامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير حيث تولت المؤسسة اجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ "الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية" وقدمت الحكومة المصرية كافة التسهيلات لإصدار التراخيص اللازمة للمشروع وجمهورية الصين الشعبية متمثلا في جامعة بكين الصينية.



وانتهت مؤسسة مصر الخير بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيريه نتاج مثمر للشراكة بين مصر ودولة الكويت، كما تعتبر هذه الكلية خطوة مهمة على طريق التنمية التي تسعى إليه الدولة المصرية خلال خطتها الاستراتيجية المقبلة حيث بدأت الدولة في التوجه نحو تطوير منظومة التعليم الفني لتأهيل شباب الخريجين وصقل مهاراتهم، ويأتي ذلك ضمن رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الربط بين احتياجات سوق العمل والتدريبات المتوفرة للخريجين من التخصصات المختلفة.



وتهدف الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى توفير الكوادر التقنية المصرية الماهرة المطلوبة لسوق العمل عن طريق الدمج بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل المتغيرة والتي ستؤدي إلى ضمان جودة التعليم وارتفاع معدل توظيف الخريجين، ولن يقتصر تقديم الخدمات التعليمية على مدن القناة فقط، بل سيمتد إلى محافظات مصر المختلفة وسيتم تقديم فرص الالتحاق إلى الخريجين من المدارس الثانوية والفنية والصناعية ابتداء من العام الدراسي 2018/2019 حيث سيلتحق 100 طالب في الموسم الدراسي الأول ليصل عدد الخريجين إلى 1200 بحلول العام الدراسي 2022/2023.



والجدير بالذكر ان مؤسسة مصر الخير تتولى المساهمة في توفير الخبرة الفنية والإدارية والموارد البشرية لادارة الكلية التكنولوجية بالاضافة إلى تقديم المنح الدراسية للطلاب الذين يستوفون الشروط والمواصفات التي وضعتها المؤسسة، وستعمل جامعة قناة السويس على توفير المباني المناسبة وتسهيل عملية إعتماد الشهادات التي تمنحها الكلية التقنية من المجلس الأعلى للجامعات، وإجراء تقييم احتياجات سوق العمل لتحديد المجالات العلمية، في حين ستعمل كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات على تطوير المناهج المطلوبة للكلية التقنية، وتوفير نظام إدارة الجودة ورصد وتقييم أداء البرنامج.