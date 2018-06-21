ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الرعاية الصحية في غزة عند نقطة الانهيار

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:36 م
صدى البلد
ا ش ا
قال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ودانيوس بوراس، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، إنه مع الضغوط الهائلة على المستشفيات والاحتياجات الطبية التي خلفها عدد الإصابات الهائل للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، فإن الرعاية الصحية في غزة أصبحت عند نقطة الانهيار.

ودعا المقرران - في بيان اليوم، الخميس، في جنيف - إلى دعم وتعزيز الاستجابة الدولية واسعة النطاق لاحتياجات الرعاية الصحية الهائلة للمواطنين الذين يعيشون في غزة.

وطالبا إسرائيل وباعتبارها القوة المحتلة بأن تلتزم بحماية سكان غزة والسماح بتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية للمحتاجين لها.

وأعرب المقرران الخاصان عن قلقهما البالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن معالجة آلاف من أهل غزة الذين أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية والاهتمام بها قد أجهد نظام الرعاية الصحية المنهك للغاية أصلا في غزة وقارب به نقطة الانهيار.

وأوضحا أنه في حين تم جمع أكثر من 6 ملايين دولار لتلبية بعض الاحتياجات الفورية إلا أنه ما زالت هناك حاجة لجمع ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي، وذلك لنشر فرق الطوارئ الطبية وضمان الرعاية قبل المستشفى وشراء الأدوية التي تمس الحاجة إليها وتعزيز الخدمات التأهيلية للإصابات بعد العمليات الجراحية.

وأضاف المقرران أن هذا المبلغ يعتبر جزءا بسيطا من أكثر من 500 مليون دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترشيحاتنا

رئيس جهاز أمن الدولة سابقا: البرادعي شارك في التآمر على مصر

إيران ترسل سفنا حربية إلى مضيق باب المندب

لوبيتيجي يرفض رحيل ماركوس وسيبايوس عن ريال مدريد

الحكمة من صيام ست من شوال

شاهد.. وصول وزير الشباب والرياضة للإسماعيلية

فأر يموت بعد التهام 18 ألف دولار في الهند

علاجات طبيعية لتمدد الجلد.. أقواها رقم 3

بدء محاكمة المعزول مرسي وآخرين بقضية اقتحام الحدود الشرقية

هاشتاج السيسي زعيمي وأفتخر يتصدر تويتر

بث مباشر مباراة الدنمارك وأستراليا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

شاهد.. تعليق ميدو على مستقبل منتخب إنجلترا

شوبير يكشف اسباب خروج مصر والسعودية من مونديال روسيا ٢٠١٨

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس أمن الدولة الأسبق: الإخوان أعدوا مخططهم لثورة يناير بلقاءات بالخارج.. صور

الجيش الليبي يطلق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي.. حفتر يعلن ساعة الصفر.. واتهامات لتركيا وقطر بدعم الميليشيات المسلحة

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

فيديو

رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة رفع سعر رغيف العيش.. فيديو
فرحة بين طالبات الثانوية الأزهرية لسهولة مادة الصرف.. فيديو
106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟