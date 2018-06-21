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أخبار العالم

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:35 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن الجيش الأردني، اليوم /الخميس/، إحباط عملية تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات، أمس /الأربعاء/، ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي - في بيان اليوم - : "إن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات أمس ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية".

وأضاف المصدر: "أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة عدد من الأشخاص يحاولون الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على مليون و179 ألف حبة من مخدر الكبتاجون وسلاح ناري وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".​

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