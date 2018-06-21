خبير اقتصادي: الدولة تضخ 60 مليار جنيه لمستحقى الدعم.. فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الدولة وفرت 50 مليار جنيه من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية، وتضخ 60 مليارا في الدعم الذي يتم توجيهه إلى الفئات المستحقة فقط.



وقال "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية" أون لايف"، اليوم، الخميس، إن رفع أسعار الوقود أو الكهرباء له أهداف، أهمها ترشيد الاستهلاك والحفاظ على موارد مصر الاقتصادية.



وأضاف أن الحكومة بهذا الشكل تخفف من عبء عجز الموازنة وتوفر الأموال للمشروعات القومية التى تستفيد منها البلاد، والدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تحرر أموالا كان يستفيد منها المجتمع ككل، وتعيد توجيه هذه الأموال للفئات الأقل دخلا.

