سي آي كابيتال تحصد المركز الثالث في تصنيف بنوك الاستثمار بالشرق الأوسط

قالت عاليا المهيلمي، رئيس وحدة البحوث بمجموعة سي آي كابيتال العاملة بقطاع بنوك الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط، إن حصول المجموعة على المركز الثالث في الاستطلاع السنوي لمؤسسة إكستل للعام 2018 في مجال تصنيف بحوث الشركات من بين 39 مؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية؛ له آثار إيجابية.





وأضافت في تصريحات له اليوم، أن هناك استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد المصري علي مختلف القطاعات (المالي، التشييد والبناء، اللوجيستيات، الخامات، التأمين، الرعاية الصحية) وتوفير التمويل الملائم لها.