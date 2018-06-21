ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سي آي كابيتال تحصد المركز الثالث في تصنيف بنوك الاستثمار بالشرق الأوسط

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:19 م
صدى البلد
محمد يحيي
قالت عاليا المهيلمي، رئيس وحدة البحوث بمجموعة سي آي كابيتال العاملة بقطاع بنوك الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط، إن حصول المجموعة على المركز الثالث في الاستطلاع السنوي لمؤسسة إكستل للعام 2018 في مجال تصنيف بحوث الشركات من بين 39 مؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية؛ له آثار إيجابية.

وأضافت في تصريحات له اليوم، أن هناك استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد المصري علي مختلف القطاعات (المالي، التشييد والبناء، اللوجيستيات، الخامات، التأمين، الرعاية الصحية) وتوفير التمويل الملائم لها.

من جهته قال كريم خضر، العضو المنتدب للمجموعة، أن هناك مستهدفات لتغطية 100 سهم بأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2020 والاستمرار في توفير فرص الاستثمار وعرض المخاطر التمويلية علي العملاء.

موضوعات متعلقة

استطلاع هيرميس: مصر الوجهة الأولى المفضلة للمستثمرين الدوليين في 2017

تحالف EJB UNITED يخوض انتخابات شباب الأعمال فى مايو

قطاع البحوث بـ «هيرميس» يتصدر قوائم التصنيف السنوي في استطلاع آراء المؤسسات المالية الدولية

بنوك قطر تواجه تحديات في السيولة بفعل الأزمة الدبلوماسية

237 مليون جنيه أرباح "هيرميس" بمعدل نمو سنوي 476% خلال الربع الثالث من 2017

ننشر جدول أعمال مؤتمر الكوميسا 2017 بحضور الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

شوبير يكشف اسباب خروج مصر والسعودية من مونديال روسيا ٢٠١٨

حماس: ميناء ومطار بغزة مقابل صفقة مع إسرائيل برعاية مصرية

رئيس جهاز أمن الدولة سابقا: ما حدث في 2011 مؤامرة كبرى..صور

المالية: الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى من 280 لـ 290 جنيها

شاهد.. جماهير المغرب تمزق علم إسرائيل في مدرجات المونديال

فأر يموت بعد التهام 18 ألف دولار في الهند

شاهد.. محمد صلاح بالزي العسكري في روسيا

نجم منتخب إسبانيا: مصر والسعودية الأسوأ في كأس العالم

وفاة عامل وإصابة 3 آخرين فى حريق بمحطة كهرباء التبين

عاجل.. انطلاق مباراة الدنمارك وأستراليا بث مباشر

تعرف على موعد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة لها

الصحف الإسبانية تحتفى بفوز الماتادور على إيران وروعة كوستا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس أمن الدولة الأسبق: الإخوان أعدوا مخططهم لثورة يناير بلقاءات بالخارج.. صور

الجيش الليبي يطلق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي.. حفتر يعلن ساعة الصفر.. واتهامات لتركيا وقطر بدعم الميليشيات المسلحة

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

فيديو

رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة رفع سعر رغيف العيش.. فيديو
فرحة بين طالبات الثانوية الأزهرية لسهولة مادة الصرف.. فيديو
106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟