أسرع علاجات طبيعية لمحاربة الصلع وتساقط الشعر

فراغات الشعر تزعجك.. يمكنك علاجها والتخلص منها بعلاجات طبيعية سريعة لا تترددى فى تجربتها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



العسل:

ضعى بعض نقاط العسل على المنطقة المصابة و دلكيها لبضع دقائق ثم اتركها لمدة 30 دقيقة يمكنك تكرار هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع



البصل:



يحتوي البصل على الكبريت الذي يساعد في زيادة نمو الشعر. فهو يساعد على زيادة الدورة الدموية التي تؤدي إلى نمو الشعر بشكل كبير وجيد فقط تأخذ 2-3 البصل ومزجها لتشكيل عجينة سميكة. ضع العجينة على المنطقة الصلدة وتدلك بلطف لمدة 10 دقائق.



أوراق الكاري:



علاج قديم لنمو الشعر وتقليل فقدان الشعر. يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد في نفس الشيء. كيف نفعل: تجفيف بعض أوراق الكاري في الشمس.



مسحوق الفلفل وعصير الليمون :



أمزجيه وطبقيه على فروة رأسك فهو لا يساعد في تقليل تساقط الشعر. ولكن أيضا يغذي الشعر