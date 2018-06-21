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أسرع علاجات طبيعية لمحاربة الصلع وتساقط الشعر

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:28 م
صدى البلد
لمياء الياسين
فراغات الشعر تزعجك.. يمكنك علاجها والتخلص منها بعلاجات طبيعية سريعة لا تترددى فى تجربتها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

العسل:
ضعى بعض نقاط العسل على المنطقة المصابة و دلكيها لبضع دقائق ثم اتركها لمدة 30 دقيقة يمكنك تكرار هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع

البصل:

يحتوي البصل على الكبريت الذي يساعد في زيادة نمو الشعر. فهو يساعد على زيادة الدورة الدموية التي تؤدي إلى نمو الشعر بشكل كبير وجيد فقط تأخذ 2-3 البصل ومزجها لتشكيل عجينة سميكة. ضع العجينة على المنطقة الصلدة وتدلك بلطف لمدة 10 دقائق.

أوراق الكاري:

علاج قديم لنمو الشعر وتقليل فقدان الشعر. يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد في نفس الشيء. كيف نفعل: تجفيف بعض أوراق الكاري في الشمس.

مسحوق الفلفل وعصير الليمون :

أمزجيه وطبقيه على فروة رأسك فهو لا يساعد في تقليل تساقط الشعر. ولكن أيضا يغذي الشعر

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