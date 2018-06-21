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كأس العالم

رسالة مؤثرة من نبيل معلول لحارس المنتخب التونسي بعد إصابته

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:30 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
قدم المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول، الشكر لحارس مرمى المنتخب معز حسن، بعد الإعلان عن انتهاء مشاركته بالمونديال نتيجة للإصابة التي تعرض لها بالمباراة التى جمعت تونس وإنجلترا، وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في افتتاح مبارياتهما بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكتب "معلول"، على صفحته بموقع التدوينات قصيرة "تويتر" تغريدة قائلا: "شكرا على كل ما قدمته للمنتخب رغم الفترة الوجيزة، شكرا على انضباطك، شكرا على احترافيتك العالية، شكرا على كل شيء، شكرا معز وقدر الله وما شاء فعل".

وأصيب حارس المنتخب التونسي بعد مضي 20 دقيقة من الشوط الأول بالمباراة وتم استبداله وأعلن بعد إجراء الفحوصات له أن إصابته كانت خلعا بالكتف، وهو ما يعني انتهاء مشاركته بالمونديال.

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