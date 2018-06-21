البابا تواضروس: الأرثوذكسية تجسد مبادئ الإنجيل وتواجه تحديا عالميا

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الصوت الإرثوذكسي، له تأثيره في الوجود المسيحي، مشيرا إلى أن الصوت الأرثوذكسي، يمثل الصورة القوية للحفاظ على المبادئ الإنجيلية، والسلام الاجتماعي، والشهادة العادلة للاسم المسيحي.



وأوضح خلال اجتماعه مع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، المنعقد في لبنان، أن الكنائس الأرثوذكسية، نشأت في الشرق الأوسط، مع بداية المسيحية، ولها تاريخها العريق، واليوم تنتشر في العالم كله، لكن تواجه تحديات كبيرة جدا.



وأكد البابا تواضروس أن أحوال المسيحيين في الشرق الأوسط (سوريا، والعراق، ولبنان، ومصر)، تميل بصفة عامة إلى الهدوء، والسلام، وهذه نعمة من عند الله، متمنيا أن تستمر وتتسع اجتماعات الكنائس الأرثوذكسية.



وشدد البابا تواضروس على ضرورة أن يكون الصوت الأرثوذكسي في العالم، واضحا ومسموعا، مشيرا إلى أن الأرثوذكسية في كل العالم تواجه تحديا كبيرا جدا، ليس فقط الإرهاب والعنف المنتشر، حيث إن الأرثوذكسية هي ضمير المسيحية الحي في كل العالم.



وأشار إلى أن اجتماع رؤوساء الكنائس الأرثوذكسية في الشرق، الـ21، خطوة لتأكيد الصوت الأرثوذكسي في كل العالم، لذا يجب أن تحل جميع المشاكل الأرثوذكسية بروح المحبة الأخوية، مطالبا أن تأخذ المقترحات التي يتم مناقشتها الصورة العملية.



وطالب البابا تواضروس رؤوساء الكنائس الأرثوذكسية، ببذل أقصى جهد، لكي تكون كنائسهم شاهدة للحق باسم المسيح.