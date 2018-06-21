التموين: طرح خبز مدعم خارج البطاقة إهدار لأموال الدعم

نفى مصدر مسئول بوزارة التموين، تحريك سعر الرغيف المدعوم، مؤكدا أن الحكومة تحملت الزيادة المقررة في تحريك أسعار المحروقات عن كاهل المخابز لضمان استمرار طرحه بـ 5 قروش.



كما أكد المصدر، في تصريحات لــ"صدى البلد"، صعوبة طرح خبز مدعوم خارج إطار البطاقة الذكية، موضحا أن 80 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز بواقع 275 مليون رغيف يوميا.



وأشار إلى أن طرح رغيف خبز مدعوم خارج إطار البطاقة التموينية بوابة خلفية لإهدار أموال الدعم، لصعوبة مراقبة وصول الخبز لمستحقيه من غير حاملي البطاقات.



ولفت إلى توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لمديريات التموين باستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والجديدة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.



وكان عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز اتحاد الغرف التجارية، كشف عن وجود دراسة لطرح رغيف خبز جديد بـ 25 قرشا ويستهدف غير الحاصلين على البطاقات التموينية، مؤكدًا أن ذلك لا يمس رغيف الـ 5 قروش.



وقال غراب، فى تصريحات صحفية، إن الأمر لا يزال مجرد اقتراح لتكون سلعة موازية، خاصة أن سعر رغيف الخبز بالمخابز وصل إلى جنيه.



وأضاف أن المخابز تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا لـ 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل 52 قرشا فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، والتكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم 57 قرشًا.