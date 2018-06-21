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محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:36 م
اللواء السيد نصر،
اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مدرسة الشهيد أحمد نظمى الابتدائية بقلين بتكلفة 4 ملايين جنيه، والمقامة على مساحة 3259 مترًا مربعًا وتضم 20 فصلًا وتتكون من أرضي و4 طوابق علوية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، والنائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز قلين، وعبد المنعم شعبان، مدير عام إدارة قلين التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن التعليم يحظى باهتمام رسمي، وندعم جهود الدولة في تحقيق الجودة الشاملة بمدارس المحافظة؛ لمواكبة كافة المتغيرات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهيد أحمد نظمي.. صور

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