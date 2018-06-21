جيش سوريا يقضي على مجموعة كاملة من الدواعش بريف حمص

قضت وحدة من الجيش السوري اليوم /الخميس/ على مجموعة من إرهابيي تنظيم "داعش" في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن وحدة من الجيش السوري قضت في كمين محكم على كامل أفراد مجموعة من إرهابيي "داعش" في بادية السخنة بريف حمص الشرقي .



كما نفذ سلاح المدفعية في الجيش السوري رمايات مركزة طالت أوكار وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في ريف درعا الشمالي والشمالي الشرقي.



وأفادت (الوكالة) بأن رمايات المدفعية تركزت على تجمعات وأوكار التنظيمات الارهابية في مدينة الحراك 30 كم شمال شرق مدينة درعا وبلدة بصر الحرير على الطرف الجنوبي لهضبة اللجاة بالريف الشمالي وأدت إلى تدمير نقاط محصنة للارهابيين والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير عتاد لهم.



وأوضحت (الوكالة) أن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة تسللت من اتجاه قرية الحميدية للاعتداء على عدد من النقاط العسكرية في محيط مدينة البعث، ما أسفر عن إحباط محاولة التسلل بعد إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم، لافتة إلى فرار فلول المجموعات الارهابية باتجاه قرية الحميدية والثغور المجاورة بعد أن سحبوا قتلاهم ومصابيهم.



