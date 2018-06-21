10 بروتوكولات تعاون لبنك تنمية الصادرات لتمويل المشروعات بفائدة 5%.. ترحيب وإشادة من الصناع والمصدرين.. ومطالب بإحياء برنامج رد الأعباء وصرف المستحقات المتأخرة

"تنمية الصادرات" يوقع 10 بروتوكولات مع جمعية رجال الأعمال و9 مجالس تصديرية

رئيس البنك: تقديم تمويل ميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة بفائدة 5%

المصدرون: رفع أسعار الطاقة قرار مهم لإصلاح الأوضاع المالية وسنتحمله

وقع البنك المصري لتنمية الصادرات 10 بروتوكولات تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين و9 مجالس تصديرية وهي الأثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وذلك تنفيذا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة.وأكدت الدكتورة ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات أن البروتوكولات تستهدف تقديم تمويل ميسر لأعضاء المجالس التصديرية وجمعية رجال الأعمال المصريين من المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.وأوضحت سلطان أن مدة تنفيذ البروتوكولات سنة كاملة قابلة للتجديد وتبدأ من تاريخ التوقيع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من الاتفاقيات التي عقدها البنك لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصادرات لإتاحة تمويل للمصدرين بضمان مستحقاتهم لدي صندوق تنمية الصادرات حيث تلقينا طلبات من المصدرين للاستفادة من هذا التيسير وتم الموافقة عليها، كما وقعنا اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية حيث نأمل في مضاعفتها خاصة أن حجم التجارة الافريقية تقدر بنحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها 4 مليارات دولار فقط.وكشفت سلطان عن بدء عمل الإدارة الجديدة التي أنشأها البنك لدراسة الأسواق الخارجية في الربع الأول من العام المالي الجديد، وقالت: نأمل في مساعدة المصدرين علي فتح المزيد من الاسواق الافريقية من اجل زيادة حجم تجارتنا مع تلك الأسواق.وحول معرض ومؤتمر التجارة الافريقية المنتظر إقامته في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل قالت إن بنك تنمية الصادرات سيتعاون مع البنوك الأخرى من أجل إنجاح هذا الحدث التجاري المهم الذي يقام مرة كل عامين في إحدى الدول الإفريقية وتستضيفه مصر للمرة الأولى.من جانبه قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن البروتوكولات مع بنك تنمية الصادرات تعد خطوة مهمة لدعم جهود المجالس التصديرية لمضاعفة حجم الإنتاج والصادرات حيث سيقدم البنك تمويلا ميسرا خاصة للمشروعات الصغيرة التي لأول مرة تلقي اهتماما من الجهاز المصرفي خاصة ان البنك وعد بسرعة إتاحة التمويل للمستفيدين من البروتوكولات فور تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة وخلال 7 أيام عمل فقط، لافتا إلى أن البنك وعد أيضا بتبسيط الإجراءات المطلوبة مراعاة لوضع المشروعات الصغيرة التي قد يصعب عليها الوفاء بالمستندات التي تطلبها البنوك التجارية الأخرى.وأضاف أن البروتوكولات ستعزز قدرات القطاع التصديري خاصة أن جزءا من عملنا يعتمد على تقديم تسهيلات للمستوردين تشمل منحهم مهلة للسداد قد تصل إلى 3 أو 6 أشهر وبالتالي تتزايد حاجتنا للتمويل المصرفي لاستمرار أعمالنا والتوسع في الصادرات.وأكد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الحكومة الجديدة خاصة وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس عمرو نصار الذي يأتي من القطاع التصديري ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصناعة والصادرات ولديه رؤية لتنمية أعمالهم ونثق انه سيعمل سريعا على بلورة هذه الرؤية في قرارات تدعم القطاع الصناعي والتصديري والأهم حلولا فعالة لمشكلاته.من جانبه أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن الاتفاقيات مع بنك تنمية الصادرات لتقديم تمويل ميسر للصناعة المصرية خطوة مهمة لزيادة الاستثمارات الصناعية وبالتالي الانتاجية وهي السبيل الوحيد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل تزايد تكلفة جميع عناصر الإنتاج.وطالب صندوق تنمية الصادرات بسرعة صرف مستحقات المصدرين لديه خاصة ان برنامج رد اعباء الصادرات مجمد منذ أكثر من عامين مما اثر علي قدرة القطاع الصناعي علي زيادة حجم إنتاجه وصادراته لافتا إلى أن الجميع يدرك ان الصناعة هي قاطرة الاقتصاد وأن الصادرات بدورها تعد قاطرة التنمية الصناعية، لافتا إلى أن قرارات تحريك أسعار المحروقات هي قرارات نقدر اهميتها لانها تستهدف إصلاح أوضاع الدولة ماليا ولاشك اننا سنتحملها من أجل صالح البلاد.بدوره أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات أهمية التمويل المقدم من بنك تنمية الصادرات لمساندة جهود القطاع الصناعي لمضاعفة الصادرات المصرية وهي مساندة تأتي في وقت مناسب حيث نعاني من ضغوط تضخمية بعد رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية بنسبة 52% للسولار و35% للبنزين مما رفع أسعار النقل بجانب زيادات في الاجور من يوليو المقبل مما سيرفع بدوره تكلفة الإنتاج بقطاع الكيماويات على سبيل المثال بنسبة لن تقل عن 15%.