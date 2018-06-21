أسعار الذهب تتراجع .. وعيار 21 يسجل 642 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال منتصف تعاملات اليوم "الخميس" متأثرة بانخفاضه بالأسواق العالمية إلى ما دون مستوى الـ1270 دولارا، مع استقرار مؤشر الدولار ترقبا لبيانات إعانة البطالة الأمريكية.



وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف في تصريحات اليوم إلى أن أسعار الذهب انخفضت ليسجل عيار "21" 642 جنيها للجرام، وسجل الجرام عيار "18" 25.550 جنيها، وعيار "24" 70.733 جنيها، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5136 جنيه.



وعالميا انخفضت أسعار عقود المعدن النفيس تسليم أغسطس 0.75% إلى 1265.30 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.



واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس تحرك العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات - عند مستوى 95.212.



وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" أمس إن البنك سيستمر في رفع الفائدة بوتيرة منتظمة، وأشار إلى أن التوترات التجارية تسبب ضررا للاقتصاد العالمي، فيما توقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الإعلان عن اتفاقات تجارية جديدة مع دول قريبا، لكنه لم يحددها.