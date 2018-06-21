محافظ الأقصر يتابع الأعمال النهائية لمباني كلية الطب .. صور

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعا بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر ، والدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الاعمال النهائية لمبانى كلية الطب .



واوضح الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر انه جارى العمل على انهاء إجراءات تسلم جامعة جنوب الوادى المبانى الثلاثة إداريا بمنطقة 151 بحوض البلاح ليتم تجهيزها وتخصيصها لكلية الطب التى من المقرر ان تبدأ الدراسة بها العام الدراسى الجديد 2018 /2019 ، وسيتم العمل لإنهاء إجراءات تسلم الجامعة للمبانى بمدينة طيبة والتى ستخصص لكليات الهندسة والتمريض والتربية والتى ستبدأ الدراسة بهم فى العام الدراسى بعد المقبل 2019 /2020 .



كما وجه محافظ الأقصر بأنهاء دراسة الجدوى الخاصة بأنشاء جامعة الأقصر تمهيدا لانفصالها عن جامعة جنوب الوادى .



ومن الجدير بالذكر ان كليات الالسن والاثار والحاسبات والمعلومات بالأقصر قد بدأت اعمال الدراسة بها فى العام الدراسى الجارى 2017/ 2018 .