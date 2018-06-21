القوات المسلحة: تدمير 272 وكرا إرهابيا بسيناء والقبض على 1099 متسللا.. صور

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة؛ البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨؛ وقد أسفرت العمليات على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير ٢١ هدفا بقطاع العمليات بشمال سيناء، وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية.



- القضاء على 12 فردا تكفيريا مسلح شديد الخطورة خلال عمليات نوعية، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء.



- القضاء على 20 فردا تكفيريا مسلحا والقبض على 3 آخرين بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والتحفظ على ٤ بنادق آلية و2 طبنجة 9 مم و2 عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من الذخائر ومواد الإعاشة.



- اكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب، وضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى عثر بداخلها على 40 جوالا يحتوى على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.



- ضبط سيارتين شرق القناة إحداهما محملة على ونش عثر بداخلها على 20 كيلوجراما من نبات البانجو المعد للتداول، والأخرى عثر بداخلها على 466 لفافة من نبات البانجو المخدر.



- القبض على 9 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة و84 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.



- مداهمة وتدمير 272 وكرا ومخبأ عثر بداخلها على كمية من الذخائر ومواد الإعاشة والعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار وأجهزة حواسيب ومعدات تصوير وعدد من الملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري بمناطق العمليات.



- اكتشاف وتدمير 28 مزرعة للنباتات المخدرة وضبط كميات من نبات البانجو الجاف المعد للتداول.



- وفى إطار جهود قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية لتأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وعلى الاتجاه الغربى، تمكن رجال حرس الحدود من القبض على 1099 متسللا يحملون جنسيات مختلفة، وضبط 5 سيارات دفع رباعي وضبط بندقية آلية وبندقية قناصة FN و242500 قرص مخدر وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وتتواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على عاتقهم التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.



يأتي ذلك استمرارا لمسيرة القوات المسلحة في ميادين الكفاح والشرف والتضحية، وواصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء من دنس الإرهاب وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.