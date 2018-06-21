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أخبار العالم

البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة استثنائية غدا

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:30 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
ا ش ا
أعلن مقرر مجلس النواب العراقي نيازي معمار أوغلو، اليوم /الخميس/، أن مجلس النواب قرر عقد جلسة استثنائية غدا، لمناقشة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال أوغلو - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الجلسة الاستثنائية ستعقد غدا الساعة الرابعة عصرا.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق اليوم، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وكان البرلمان العراقي صوت - في وقت سابق - بأغلبية الأصوات على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في عموم البلاد، كما صوت البرلمان على إلغاء المادة 38، وأحل محلها إلغاء العمل بالجهاز الإلكتروني.

كما قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

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