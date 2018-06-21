24 يونيو.. فتح باب التقديم بمدارس النيل في الأقصر



أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر عن فتح باب التقديم والتحويل لمدرسة النيل المصرية الدولية بالأقصر اعتبارا من الاحد 24 يونيو الجارى وحتى الثلاثاء 19 من يوليو المقبل بناءًا على النشرة الخاصة بموعد ومعايير القبول لمدارس النيل المصرية الدولية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



واشار بخيت الى ان التقديم سيكون لمرحلة KG1 والتحويل الى KG2 حتى Grade4 بدءا من العام الدراسي 2018 /2019، موضحا أن شروط التقدم لمدارس النيل تشمل الا يقل سن الطالب عن ثلاثة سنوات وسته اشهر ولا يزيد عن اربعة سنوات و11 شهر و29 يوم في الاول من اكتوبر المقبل، و ان يكون الوالدين او احدهما حاصلا على مؤهل جامعى، ويقوم ولى الامر أو الوصى على الطفل بتقديم الاستمارة الالكترونية المطبوعه موقعه من ولى الامر بصحة البيانات وستكون مسلسلة حسب رقم الطالب فى قاعدة البيانات مع باقى الاوراق المطلوبة بمديرية التربية والتعليم.



واستكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر انه على الطالب اجتياز الاختبارات المطلوبة والتى تتضمن ( المظهر الشخصي والسلوك – مهارات الرياضيات – المعرفة والمعلومات العامة – المهارات الحركية – التفكير )، و لابد من حضور الوالدين او الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية، و سيتم القبول طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات ، و تقييم الوالدين وفقا للمقابلة الشخصية على اساس معلوماته وقناعته وسلوكه فى تربية الطفل.



و أضاف بخيت انه فى حالة تساوى الدرجات تكون الافضلية للسن الاكبر ، و سيتم الاستعلام عن النتيجة على نفس موقع التقديم ، ولا بد من توقيع ولى الامر على كافة التعهدات والاقرارات ، و فى حالة تقديم ولى الامر بيانات خاطئة او غير مطابقة مع شروط الالتحاق بالمدرسة يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا من اختبارات القبول.



ويكون التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.eg)



