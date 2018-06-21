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حفنة من هذه البذور تحارب السكري وتؤخر الشيخوخة

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:43 م
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول حفنة من بذور الحلبة لصحتك فهى من أكثر الحبوب فائدة على الإطلاق لمحاربة العديد من الأمراض إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

1. الهضم: تساعد بذور الحلبة في زيادة شهيتك وتقوية الجهاز الهضمي وهي مفيدة للإمساك بسبب محتواها من الألياف

2. السكري والكولسترول: يمكن استخدام الحلبة لتثبيت مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين

3. فقدان الوزن: لها فائدة طارئة لتسهيل فقدان الوزن.

4. الشيخوخة: غنية بمضادات الأكسدة المرغوبة التي تحمي الخلايا والأنسجة من الأضرار المؤكسدة وبالتالي تؤخر عملية الشيخوخة.

5. الصحة الإنجابية .لتعزيز الرغبة الجنسية في كل من النساء والرجال فقد تم استخدامها من قبل شركات الأدوية في إنتاج وسائل منع الحمل.

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