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محافظات

محافظة الغربية تعلن عن طرح 40 وحدة سكنية للبيع بطنطا

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:32 م
اللواء أحمد ضيف صقر
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
محمد عبد الخالق
أعلنت محافظة الغربية عن طرح 40 وحدة سكنية مختلفه المساحات بالدور الخامس والسادس علوى بأبراج عبد المنعم رياض بطنطا للبيع بالمزاد العلنى طبقا لقانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

وجاء ذلك خلال جلسة يوم الثلاثاء بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بطنطا ويبلغ تأمين دخول المزاد 5000 جنيه وثمن كراسة الشروط 230 جنيه تطلب من ديوان عام المحافظة باقى الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط .

وأشار المحافظة أن تسهيلات فى السداد وفق شروط وأحكام نظام التمويل العقارى ( تصل الى 20 سنة من خلال بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فرع ميدان سعيد – طنطا للاستفسار 3319840).

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