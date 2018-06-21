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اقتصاد

التموين: استمرار طرح الخبز المدعم بـ5 قروش للرغيف.. مستند

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:29 م
صدى البلد
محمد صبيح
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح الخبز المدعم عند مستويات 5 قروش للرغيف، على أن تتحمل هيئة السلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج عن المخابز عند حدود 55 قرشا للرغيف.

وقرر الدكتور علي المصيلحي تعديل سعر تكلفة الرغيف بعد زيادة أسعار المحروقات بالنسبة للخبز الذي يتم إنتاجه بواسطة السولار كالآتي: احتساب تكلفة التصنيع والإنتاج للرغيف 16 قرشا للخبز الطرى.. وبالنسبة للخبز الملدن تم تحديد تكلفة التصنيع 17.5 قرش، على أن يتم خصم 5 قروش يقوم المواطن بسدادها ويتم وضع باقى قيمة التصنيع لصاحب المخبز فى حسابه البنكى طبقا للآليات التى يتم محاسبة صاحب المخبز عليها حاليا.

وأكد الدكتور المصيلحى أن تحمل الحكومة فارق سعر السولار ينعكس على زيادة قيمة الدعم الذى تتحمله الحكومة، لتصل تكلفة الرغيف الى أكثر من 55 قرشا فى الرغيف، ويتم يوميا إنتاج حوالى 275 مليون رغيف يستفيد منها 80 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.

التموين: استمرار طرح الخبز المدعم بـ5 قروش للرغيف.. مستند

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