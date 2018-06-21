السيسي يطالب رئيس إيني الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتطوير حقل ظُهر

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة "إينى" استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية في حقل "ظُهر" بالمياه المصرية في البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية.







كما تطرق "ديِسكالزي" إلى المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة الإيطالية في مصر، والتي تتضمن تطوير حقل "نورس" بدلتا النيل، كما أكد رئيس شركة "إيني" حرصها على الاستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، كلاوديو دِيسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في أعمالها في مصر، ولاسيما بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، حيث أكد الرئيس أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُحدد لتطوير حقل "ظُهر" ومعدلات إنتاجه، موجهًا وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.