الهند ترفع الجمارك على واردات أمريكا ردا على رسوم واشنطن



وكانت الهند قد تقدمت الأسبوع الماضي إلى منظمة التجارة العالمية بقائمة منقحة تضم 30 صنفا من السلع الأمريكية ، تقترح رفع التعريفة الجمركية عليها إلى أعلى من 50%.



كما احتجت لدى جهاز تسوية المنازعات التابع للمنظمة على فرض الولايات المتحدة تعريفتها الجديدة ، وقالت الهند إن التعريفة الجمركية أضرت بصادراتها من الصلب بإجمالي 198.6 مليون دولار أمريكي ، وشحنات الألمونيوم يإجمالي 42.4 مليون دولار أمريكي.



وتصدر الهند ما قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي من الصلب والألمونيوم إلى الولايات المتحدة كل عام، فيما بلغ إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة 42.21 مليار دولار، ووارداتها منها 22.3 مليار دولار.

رفعت الهند التعريفة الجمركية المفروضة على عدد من وارداتها من السلع الأمريكية ، وذلك ردا على زيادة التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم، والتي كلفت الهند 241 مليون دولار أمريكي.وأعلنت وزارة المالية الهندية - في بيان أصدرته اليوم /الخميس/ وأوردته صحيفة "أيجان إيدج" الهندية - أن التعريفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 4 أغسطس المقبل.ورفعت نيودلهي التعريفة الجمركية على صنفين من الحمص والبقول إلى 60% وعلى العدس إلى 30%، كما ارتفعت تعريفة منتجات أخرى شملت بعض أنواع المكسرات ومنتجات الحديد والصلب وبعض الفواكه، وبعض الكيماويات والأطعمة ، وتراوحت التعريفة الجديدة عليها ما بين 7.5% إلى 10%، فيما لم تتم زيادة التعريفة الجمركية على الدراجات النارية المستوردة من الولايات المتحدة.