ضاحي خلفان: تحالف دولي ضد إيران وقطر

كشف الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عن مفاجأة بخصوص تحالف إيران وقطر، حيث أشار إلى أن «سيكون هناك تحالفا دولي ضد إيران يوقف ممارساتها الإرهابية هي وتنظيم الحمدين».



وقطعت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، علاقتها مع قطر في 5 يونيو 2017، وذلك بسبب دعمها للإرهاب وعلاقاتها بإيران.



يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني خلال عيد الفطر أعرب خلاله عن رغبته في توطيد العلاقات بين الدوحة وطهران على المدى الطويل.



وفي وقت سابق، أكد خلفان أن «سباحة قطر مع إيران في التيار المعاكس لغايات المجتمع الدولي سيكلفها كثيرا...فالتعاون مع الإرهابيين استراتيجية كلا البلدين».



وأشار خلفان، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إلى أن « استفزاز قطر إعلاميا للوطن العربي وتصوير مواطنيه وحكامه بالخونة والعاجزين والمتخلفين ...استرتيجية بنيامينية»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأضاف أن«سياسة الحمدين أثقلت كاهل المواطن القطري الذي أمسى يعاني الأمرين من ممارساتهما المخجلة».