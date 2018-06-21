وكيل صحة المنوفية يتابع سير العمل وتوافر الأدوية.. صور

عقد الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعا بمديري الإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الصحية بالمراكز ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.



وأكد حفناوى، خلال الاجتماع ضرورة العمل كفريق واحد، وذلك لتحقيق التكامل من أجل خدمة طبية أفضل للمرضى، وكذلك الانضباط فى الحضور والانصراف، وضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.



وشدد على عمل صيانة دورية للأجهزة الطبية بالمنشآت الطبية وإصلاح الأجهزة المعطلة منها، وكذلك تكثيف المرور الصباحى والمسائى على المستشفيات من خلال فرق الإشراف وذلك لمتابعة الأداء وحسن سير العمل.