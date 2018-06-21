التعليم: إعداد معلمين للتعامل مع مزدوجي ومتعددي الاعاقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء نهج الوزارة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وفى إطار البروتوكول الموقع مع جمعية نداء لرعاية ذوي الاعاقات المتعددة ، فقد تقرر البدء في تدريب عدد من المعلمين لإعداد معلم مزدوجي ومتعددي الإعاقة ، على ان يتم التقدم شخصيا مباشرة الى الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم (مبنى شئون العاملين – الدور الرابع) – محطة مترو سعد زغلول – القاهرة) في موعد أقصاه الأربعاء 27/6/2018 على ان تتوفر في المتقدم الشروط التالية:



1- ألا يزيد السن على45 عام

2- أن يكون من العاملين المعينين بمدارس التعليم العام او مدارس التربية الخاصة

3- الحصول على البعثة الداخلية او دبلوم تربية خاصة

4- التعهد بالعمل في فصول متعددي الإعاقة لمدة ثلاث سنوات والتي سيتم الحاقها بمدارس التربية الخاصة وتسري عليها القواعد المنظمة للتربية الخاصة.

5- ألا يكون وقع عليه جزاء في خلال عامين ماضين.



وأوضحت الوزارة في يان لها أن الأوراق المطلوبة تتمثل في : صحيفة أحوال الكترونية معتمدة ، وصور من الشهادات الدراسية والدورات التدريبية.