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أخبار البلد

التعليم: إعداد معلمين للتعامل مع مزدوجي ومتعددي الاعاقة

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:36 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء نهج الوزارة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وفى إطار البروتوكول الموقع مع جمعية نداء لرعاية ذوي الاعاقات المتعددة ، فقد تقرر البدء في تدريب عدد من المعلمين لإعداد معلم مزدوجي ومتعددي الإعاقة ، على ان يتم التقدم شخصيا مباشرة الى الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم (مبنى شئون العاملين – الدور الرابع) – محطة مترو سعد زغلول – القاهرة) في موعد أقصاه الأربعاء 27/6/2018 على ان تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

1- ألا يزيد السن على45 عام
2- أن يكون من العاملين المعينين بمدارس التعليم العام او مدارس التربية الخاصة
3- الحصول على البعثة الداخلية او دبلوم تربية خاصة
4- التعهد بالعمل في فصول متعددي الإعاقة لمدة ثلاث سنوات والتي سيتم الحاقها بمدارس التربية الخاصة وتسري عليها القواعد المنظمة للتربية الخاصة.
5- ألا يكون وقع عليه جزاء في خلال عامين ماضين.

وأوضحت الوزارة في يان لها أن الأوراق المطلوبة تتمثل في : صحيفة أحوال الكترونية معتمدة ، وصور من الشهادات الدراسية والدورات التدريبية.

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