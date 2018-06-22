ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ارتفاع الاستثمارات الخاصة لـ54% في 6 شهور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
محمد يحيي وعلياء فوزي
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إن النصف الأول من العام المالي 2017/2018 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة وصلت لـ 54% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2016/2017.

وأضافت "الاستثمار" في تقرير لها صادر الخميس، أن الاستثمارات الخاصة وصلت لحوالي 184.4 مليار جنيه مقارنة بـ119.9 مليار جنيه في العام المالي السابق 2016/2017.

وأكد التقرير أن الاستثمارات الكلية المنفذة شهدت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 بنسبة بلغت 48% لتبلغ نحو 342.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 231 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام المالي السابق 2016/2017.

ترشيحاتنا

بكري يطالب الحكومة بتطبيق ضرائب الدخل على الأغنياء.. فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي

مصطفى بكرى: حركة المحافظين الأسبوع المقبل.. فيديو

زينة: طلبت من خالد يوسف أداء دور مدينة فى فيلم كارما.. فيديو

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة إمام بالأوقاف بعد وفاته في حادث سير

راكيتيتش: أتمنى تأهل الأرجنتين إلى دور الـ 16 بمونديال روسيا من أجل ميسي

حسن عبد الرحمن: أحداث 2011 مؤامرة كبرى نظمتها دول عظمى

متحدثة: بومبيو يجتمع مع مسؤولي كوريا الشمالية في أقرب موعد ممكن

نجوم الفن يواسون المطرب أبو في وفاة والده ‎.. صور

#السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويكسر حاجز الـ 35 ألف تغريدة

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

تركيا: عملية أمنية كبيرة في فندق بإسطنبول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي
رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو
خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟