ارتفاع الاستثمارات الخاصة لـ54% في 6 شهور

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إن النصف الأول من العام المالي 2017/2018 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة وصلت لـ 54% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2016/2017.



وأضافت "الاستثمار" في تقرير لها صادر الخميس، أن الاستثمارات الخاصة وصلت لحوالي 184.4 مليار جنيه مقارنة بـ119.9 مليار جنيه في العام المالي السابق 2016/2017.



وأكد التقرير أن الاستثمارات الكلية المنفذة شهدت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 بنسبة بلغت 48% لتبلغ نحو 342.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 231 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام المالي السابق 2016/2017.