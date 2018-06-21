كأس العالم 2018 .. خايير ماروفو حكما لمباراة تونس وبلجيكا

أعلن الاتحاد الدولى "فيفا" إسناد إدارة مباراة بلجيكا وتونس إلى الحكم الأمريكى خايير ماروفو، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018، على ملعب "أتكريت أرينا".



ويقع المنتخب التونسى فى المركز الثالث بالمجموعة بدون رصيد من النقاط، بفارق الأهداف عن بنما، متذيل ترتيب المجموعة السابعة، فيما يأتى بلجيكا فى الصدارة بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف إنجلترا، صاحب المركز الثانى، بنفس الرصيد من النقاط.



ويسعى أبناء نسور قرطاج إلى الفوز فى المواجهة المقبلة من أجل الحفاظ على فرص التـأهل إلى الدور المقبل من البطولة.