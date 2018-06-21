ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

كأس العالم 2018 .. خايير ماروفو حكما لمباراة تونس وبلجيكا

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:37 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الدولى "فيفا" إسناد إدارة مباراة بلجيكا وتونس إلى الحكم الأمريكى خايير ماروفو، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018، على ملعب "أتكريت أرينا".

ويقع المنتخب التونسى فى المركز الثالث بالمجموعة بدون رصيد من النقاط، بفارق الأهداف عن بنما، متذيل ترتيب المجموعة السابعة، فيما يأتى بلجيكا فى الصدارة بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف إنجلترا، صاحب المركز الثانى، بنفس الرصيد من النقاط.

ويسعى أبناء نسور قرطاج إلى الفوز فى المواجهة المقبلة من أجل الحفاظ على فرص التـأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ترشيحاتنا

لوبيتيجي يرفض رحيل ماركوس وسيبايوس عن ريال مدريد

مي كساب تدافع عن الوفد الفني المصاحب لبعثة المنتخب في روسيا

بيان جديد من بريزنتيشن حول دعوة الفنانين لمباريات كأس العالم

بعد تيم حسن .. نادين نجيم تدخل في خلاف مع يوسف الخال

رئيس جهاز أمن الدولة خلال أحداث يناير: البرادعي عميل.. صور

شاهد.. تعليق ميدو على تنقل المنتخب المصري بين المدن

شاهد.. محمد صلاح بالزي العسكري في روسيا

بث مباشر مباراة الدنمارك وأستراليا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

هاشتاج السيسي زعيمي وأفتخر يتصدر تويتر

علاجات طبيعية لتمدد الجلد.. أقواها رقم 3

لاعب المغرب يكشف عن الواقعة الأغرب فى مونديال روسيا بسبب رونالدو

إيران ترسل سفنا حربية إلى مضيق باب المندب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس أمن الدولة الأسبق: الإخوان أعدوا مخططهم لثورة يناير بلقاءات بالخارج.. صور

الجيش الليبي يطلق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي.. حفتر يعلن ساعة الصفر.. واتهامات لتركيا وقطر بدعم الميليشيات المسلحة

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

فيديو

رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة رفع سعر رغيف العيش.. فيديو
فرحة بين طالبات الثانوية الأزهرية لسهولة مادة الصرف.. فيديو
106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟