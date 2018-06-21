برلمانى: سندرس قرارات وزير البترول.. السبت

قال النائب عبد الرحمن جمال، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن القرارات التى إتخذتها وزارة البترول بشأن إلغاء الكارت الذكي، واستحداث بنزين 87 بدلا من بنزين 80، لم تعرض على البرلمان بعد.



وتابع جمال فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستعقد إجتماعا لها يوم السبت المقبل وذلك لمناقشة كافة المستجدات فى ملف الطاقة، مؤكدا أن اللجنة ستعكف على دراسة كافة القرارات التى تم اتخاذها، وجدوى إلغاء الكارت الذكى للبنزين.



وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كشف عن إلغاء الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما.



وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة رفع الدعم أخذت نسبًا مختلفة، للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج، وإن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث.