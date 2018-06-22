الاستثمار والتعاون الدولي: القاهرة تحتل المركز الأول في تأسيس الشركات

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن محافظة القاهرة استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي عدد الشركات الجديدة المؤسسة بنهاية مايو الماضي، لتبلغ 877 شركة بنسبة تجاوزت نصف الشركات المؤسسة .



وذكر تقرير صادر عن الوزارة ان مدينة الجيزة سجلت المركز الثاني للشركات المؤسسة بعدد 316 شركة بنسبة أقل من ربع الشركات المؤسسة، بينما سجلت مدينة الاسكندرية المرتبة الثالثة بـ102 شركة بنسبة 5.8% للشركات المؤسسة.



واحتلت مدينة القليوبية المركز الرابع في الشركات المؤسسة بعدد 91 شركة بنسبة 5.2%، وأخيرا82 شركة مؤسسة في الشرقية بنسبة 4,7%.



وبلغ إجمالي استثمارات الشركات الجديدة التي اسستها وزارة الاستثمار خلال الشهر الماضي نحو 4.4 مليار جنيه.

