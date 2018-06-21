محافظ مطروح يستقبل لجنة من رؤساء الجامعات لبحث استقلال الجامعة

التقى اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح, اليوم الخميس، بلجنة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية وماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ومحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط وعصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية، للوقوف على امكانيات كليات جامعة الاسكندرية فرع مطروح.



واكد المحافظ ان هذا اللقاء تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للجامعات لإصدار القرار الجمهوري باستقلال جامعة مطروح.



وفى استجابة لطلب اللجنة وافق المحافظ بزيادة المساحة المخصصة للجامعة نظرا للتوسع المستقبلية فى إنشاء كليات جديدة لخدمة طلاب المحافظة موجها بضرورة توفير كافة الإمكانيات وتذليل العوائق نحو إنشاء جامعة مطروح.



وكلف المحافظ الادارة العامة للأملاك بالمحافظة ومستشار المحافظ للتعليم العالي بتحديد قطعة أرض ملائمة تمهيدًا لالحاقها بالأرض المخصصة للجامعة.