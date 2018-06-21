وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة بورفؤاد ونادي هواة الصيد ببورسعيد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمركز شباب مدينة بورفؤاد للتعرف على أوضاع المركز وما يحتاجه من دعم وتطوير لإنشاءاته.



وتعرف الوزير على ما يحتاجه المركز من استكمال أعمال التطوير بالصالة المغطاة والمسرح، فضلا عن أبرز الأنشطة المختلفة التى يقدمها المركز لأعضائه.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم العمل على استكمال أعمال التطوير به، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الإدارة الجيدة للمركز بشكل يحقق إيرادات مناسبة تغطي التكاليف وتدعم الأنشطة.



كما قام الوزير بتفقد نادى هواة الصيد ببورفؤاد وكان فى استقباله مجلس إدارة النادى، كما التقى الوزير مع مجموعة من أعضاء النادى.



وشدد صبحي على أهمية حسن إدارة المنشآت الشبابية والرياضية وإدارتها بفكر اقتصادى، مقدما الشكر لمحافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية.