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محافظات

شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:59 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه
محمد الغزاوى
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته الأولى لمحافظة بورسعيد عددا من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب والأندية .

وبدأ الوزير جولته التفقدية يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مدينة بورفؤاد حيث زار نادي هواة الصيد و مركز شباب سبورتنج .

وأكد الوزير على العمل على تفعيل دور كافة منشآت المحافظة الشبابية والرياضية في استضافة البطولات وممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، والتسويق الجيد لتلك المنشآت من أجل التمويل الذاتي و الاستفادة القصوى من الأصول الثابتة.

كان محافظ بورسعيد استقبل الوزير بديوان عام المحافظة فور وصوله حيث استعرض معه أهم المشروعات الرياضية على أرض الحرة و قدم له التهاني بمناسبة توليه الوزارة وثقة القيادة السياسية.
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد
شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد

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