شاهد .. وزير الشباب يتفقد نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته الأولى لمحافظة بورسعيد عددا من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب والأندية .



وبدأ الوزير جولته التفقدية يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مدينة بورفؤاد حيث زار نادي هواة الصيد و مركز شباب سبورتنج .



وأكد الوزير على العمل على تفعيل دور كافة منشآت المحافظة الشبابية والرياضية في استضافة البطولات وممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، والتسويق الجيد لتلك المنشآت من أجل التمويل الذاتي و الاستفادة القصوى من الأصول الثابتة.



كان محافظ بورسعيد استقبل الوزير بديوان عام المحافظة فور وصوله حيث استعرض معه أهم المشروعات الرياضية على أرض الحرة و قدم له التهاني بمناسبة توليه الوزارة وثقة القيادة السياسية.