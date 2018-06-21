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كأس العالم

الزمالك يبدأ استعدادات السفر لمعسكر ألمانيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:18 م
صدى البلد
ملك موسي
بدأ الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى استخراج تأشيرات السفر إلى ألمانيا للدخول فى معسكر مغلق هناك خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، والمقرر له الموسم المقبل.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال قرر الانتظام فى معسكر مغلق خارجى فى ألمانيا ينطلق يوم 4 يوليو المقبل ويستمر لمدة 10 أيام حتى 14 من الشهر نفسه.

وقام عدد من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بنادى الزمالك وبعض لاعبى الفريق بالتوجه لسفارة ألمانيا اليوم لإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرة السفر لخوض المعسكر .

وتتوجه دفعة أخرى من لاعبى وأعضاء جهاز الزمالك للسفارة الألمانية يوم الأحد المقبل لإنهاء إجراءات التأشيرة قبل السفر فى المواعيد المقررة .

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