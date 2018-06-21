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فن

مجاهد: عرض الحادثة يجذب الجمهور بالجيل الصاعد من المسرحيين

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:28 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد إن العرض المسرحى " الحادثة" من تأليف لينين الرملى وإخراج عمرو حسان يشهد نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا منذ إفتتاحه فى نهاية مايو الماضي رافعا لافتة كامل العدد يوميا خلال ١٩ ليلة تم عرضهم للمسرحية على مسرح الغد بالعجوزة محققا إيرادات عالية وذلك على الرغم من أن كل المشاركين بالعرض هم من شباب المسرحيين.

لاقى العرض إقبالا لم يكن متوقعا، فحضره عدد كبير من النجوم والمخرجين والنقاد منهم الفنان مجدى صبحى، والفنان سامح حسين، والفنان بهاء ثروت ، والفنان حسام داغر ، والفنانة عبير الطوخى ، والمخرج إسلام إمام، والمخرج محمد علام، والمخرج مناضل عنتر ، والمخرج ايميل شوقى، والمخرج محسن رزق، والمخرج سامح بسيونى ، والمخرج محمد طايع ، ومصمم الاستعراضات الفنان ضياء شفيق وعدد آخر من الإعلاميين والنقاد.

يذكر أن أحداث المسرحية تدور فى قالب كوميدى حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

"الحادثة" يعرض يوميا على مسرح الغد بالعجوزة ومستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ يونيو الجارى ، من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، ومن بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحي بالاشتراك مع إسلام البشبيشى، مجدى طلبة، محمد شوقى ،حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد،ديكور محمد فتحى، ملابس أحمد فرج، إضاءة عز حلمى، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد على بكر، مادة فيلمية شادى أحمد، دعاية محمود حسن، إخراج عمرو حسان.

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