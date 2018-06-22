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برلمان

برلماني: الحكومة خططت لإلغاء كارت البنزين الذكى

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:01 ص
كارت البنزين الذكي
كارت البنزين الذكي
أمينة الدسوقى
قال النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى، تم دراستها على أساس حصول الفرد على البنزين بشكل يكفى احتياجاته فقط دون إهدار فى الكميات، لافتا إلى أن الحكومة خططت من قبل لإلغاء الكارت الذكى وخاصة فى ظل تقليص الدعم، إلى أن يتم رفع الدعم نهائيا.

وتابع حماد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المحروقات سيتم تححرير أسعارها امتثالا بتحرير سعر الصرف وتخضع لعملية العرض والطلب، لافتا إلى أن استحداث بنزين 87 بدلا من بنزين 80، سيرتفع سعره بعد الزيادة التى تم إقرارها مؤخرا.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كشف عن إلغاء الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة رفع الدعم أخذت نسبًا مختلفة، للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج، وإن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث.

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